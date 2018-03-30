Hafriyat kamyonları İstanbul’da kontak kapattı

Hafriyat kamyonları İstanbul’da bugün kontak kapattı. Kamyonlara kesilen yüksek cezaları protesto eden kamyoncular İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Sorunları çözülmezse kamyoncular 2 Nisan günü 15 bin araçla İBB önünde toplanacaklarını açıkladılar

Avrupa Yakası Hafriyatçılar Derneği üyesi kamyoncular 2 Nisan'da uygulamaya geçecek hızlarını, döküm yaptıkları yerleri izleyecek Araç Takip Sistemi (ATS) uygulamasını protesto için Fatih Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi. Grup adına açıklama yapan Avrupa Yakası Hafriyatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Köse, yeni sistemden şikâyetçi olduklarını belirterek daha uygulama resmileşmeden cezaların kesilmeye başlandığını ifade etti. Nisan ayının 2'sine kadar kontak kapattıklarını, çalışmayacaklarını kaydeden Köse, “2 Nisan'a kadar İBB bize çözüm üretmezse eyleme devam edeceğiz. 15 bin tırla İBB'nin önüne geleceğiz” dedi.

33 MADDELİK LİSTE

Köse, “Bütün binaların, metroların 4-5 şeritli yolların çamurunu enkazını biz taşıyoruz. Yasal olmayan şey yapınca cezaya katlanırız. Yasalara uyduğumuz halde ceza kesilmesine karşıyız” diye konuştu. İBB'ye 33 maddelik bir liste ilettiklerini ifade eden Köse şöyle devam etti:

“Pazartesiye kadar sonuçlanmasını bekliyoruz. Düzelmezse sistem düzeltilene kadar kontak kapatacağız. Her şirket üzerinde 500 bin lira ile 1 milyon arasında cezalar var. Suçumuz bu şehrin pisliğini çekmek mi? Vergisini veriyorum takip sistemi cihazını taktırdık. Ama 3-5 kendini bilmez kaçak döküm yapan yüzünden bütün esnaf mağdur oldu. Metro şantiyelerinden, devlet projelerinden kamyonlarımızı çekeriz. Meydanlara ‘şunu bu sürede yaptık' diyebiliyorlarsa bizim sayemizde. 15 Temmuz'da 1.5 ay kamyon terörü dedikleri kamyoncular kışlaların önünde kontak açmadan nöbet beklediler.”

Çalışma saatlerinin İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasına alınmasına tepki gösteren Köse “Çalışma saatlerimiz daraltıldı. Günde bir sefer yapabiliyoruz. Cumhurbaşkanı, başbakan ‘metroları yıl sonuna kadar açacağız' diyor. Bize bu saatleri koyarak nasıl açacaklar metroları? Pazartesi günü bizi mağdur edecek bir karar çıkarsa İBB önünde 15 bin tırla eylem yapacağız. Yakmadan yıkmadan eylemimizi yapacağız“ dedi.

İFLASIN EŞİĞİNDEYİZ

Köse, “Bizi 3. Köprüye mecbur koştular. Sadece biz kullanıyoruz. Yol güzergah belgesi yüzünden her şirketin üzerinde 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen cezalar var. 3.köprü güzergahında kesilen cezalar o kadar yüksek ki iflasın eşiğindeyiz insanlar evlerine ekmek götüremiyor” diye konuştu.

Kamyon terörü ifadesine de tepki gösteren Köse, ”Biz terör kavramından çıkmak istiyoruz biz terörist değiliz. Biz esrar, eroin taşımıyoruz insanlar daha güvenli sağlıklı evlerde otursunlar diye toprak taş taşıyoruz” dedi.