İstanbul'da bir haftada 3 can alan hafriyat kamyonlarının yarattığı terör bitmek bilmiyor. Bugün de Ümraniye'de bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İstanbul'da 2016 yılından bu yana hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin karıştığı kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Şile Yolu Üsküdar İstikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken otomobili kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1 HAFTA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hafriyat kamyonları ne yazık ki can almaya devam ediyor. 1 hafta içinde İstanbul’da 3 kişi meydana gelen kazalarda hayatını kaybetti. Önceki gün kamyonu şoförü Erdal Y., karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Ada Erdem ile anneannesi Narinç Erdem çarptı Kazayı gören bir başka yaya, hafriyat kamyonu şoförüne durması için bağırdı. Ancak sürücü kaçtı. 5 yaşındaki Ada, olay yerinde, bacakları kopan 68 yaşındaki anneannesi Narinç Erdem ise, hastanede yaşamını yitirdi.

2,5 YILDA 61 CAN ALDI

Benzer bir olay hafta başında Arnavutköy’de yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Önlem’e hafriyat kamyonu çarptı. Aracın altında kalan 56 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti. Bir süre yoluna devam ettikten sonra vatandaşlar tarafından durdurulan kamyon şoförü gözaltına alındı. İstanbul’da hafriyat kamyonları ve beton mikserleri özellikle yayaların kabusu haline geldi. 2016 yılından bu yana meydana gelen kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.