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Hafriyat kamyonu dehşeti! Anne ve kızı feci şekilde can verdi

Rize'de, Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), trafiğe kapalı yola giren hafriyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

android-time 10:47
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Rize'de, Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), trafiğe kapalı yola giren hafriyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.20’de, Müftü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Sabriye Öksüz ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz’e, inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren, Mustafa Balcı (48) yönetimindeki hafriyat kamyonu çarptı.

Sabire Öksüz ve okula götürdüğü kızı Melisa'ya trafiğe kapalı yolda hafriyat kamyonu çarptı. Anne kız hayatını kaybetti Foto: DHA

Sabire Öksüz ve okula götürdüğü kızı Melisa’ya trafiğe kapalı yolda hafriyat kamyonu çarptı. Anne kız hayatını kaybetti Foto: DHA

Çarpmanın şiddetiyle Melisa yola savrulurken, annesi Sabrile Öksüz bir süre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Sabire Öksüz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Melisa Öksüz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Melisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun ait suluğun parçaları yola dağıldı Foto: DHA

Küçük Melisa’ya ait suluğun parçaları yola dağıldı Foto: DHA

Kimliği açıklanmayan kamyon sürücü Balcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Okul yolunda trafik kazasına kurban giden Melisa Öksüz’ün kırılan su matarasının çevreye saçılan parçaları, görenlerin yüreğini dağladı. Görgü tanığı Sevgi Keleş, “Kamyonun birilerine vurduğunu gördüm. Olay yerine koştum. Sonra insanlar toplandı, polisi ve ambulansı aradılar. Bir çocuk ve bir kadın vardı. Çocuğun üstünde hırkası kadının üstünde şalı vardı. Gerçekten çok üzücü bir olay” dedi.

RİZE-DHA

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Son güncelleme: android-time 12:2618.12.2018
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