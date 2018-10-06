Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29
BATI KARADENİZ’E FIRTINA UYARISI
Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.