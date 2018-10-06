Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu raporuna göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ayrıca Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25 İzmir: Az bulutlu ve açık 26 Adana: Az bulutlu ve açık 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 32 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 19 Erzurum: Parçalı bulutlu 18 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29 BATI KARADENİZ’E FIRTINA UYARISI Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir.

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