Hafta sonu önce sıcaklık rekoru, sonra… | Son dakika hava durumu haberleri

Meteoroloji'nin yayınladığı son dakika hava durumu tahminleri hafta sonu için güneşli günlere işaret ediyor. Cumartesi günü tüm yurtta güneşli bir hava hakim olacak, mevsimin sıcaklık rekorları kırılacak. Pazar günü ise yurda batıdan girecek olan yağışlı hava sebebiyle birçok şehirden yağmur haberleri gelecek...

Hafta sonu yaklaşırken hava önce ısınacak ardından yeni bir yağışlı hava dalgası gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika tahminlerine göre yağışlı hava Türkiye’nin batısından yavaş yavaş doğuya doğru kayıyor, cumartesi günü ise yurdu terk ediyor. Cumartesi günü güneşin kendini göstermesiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ciddi şekilde üzerine çıkacak…

25 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK!

Cumartesi günü İstanbul 20 derece civarında seyrederken Marmara Bölgesi’nin güney şehirleri 25 dereceye kadar ısınacak. İzmir 23, Ankara 18, Antalya ise 21 derece civarlarında olacak.

PAZAR TEKRAR YAĞMUR GELİYOR

Yer yer yağmurlu geçen ancak yağmurun beklentinin altında kaldığı hafta geride kalıyor. Güneşli geçecek cumartesi gününü ardından yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Türkiye yeni haftaya yağmurla başlayacak, yeni haftada da en güncel hava durumu haberleri sozcu.com.tr’de olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana’nın kuzeyi, K. Maraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yerel yağışlara dikkat; Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana’nın kuzeyi, K. Maraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.