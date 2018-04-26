Hafta sonu yurdun yarısında sağanak var! Meteoroloji’den hava durumu haberleri…

Hava sıcaklıkları gün geçtikçe artıyor, gün geçtikçe yaz havası kendini hissettirmeye başlıyor. Hafta sonu planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar hava durumu haberlerini inceliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları artıyor ancak hafta sonu yurdun yarısında yağış bekleniyor.

Türkiye baharı hissedemeden yaz sıcaklıklarına yakın sıcaklık seviyelerine ulaştı. Hafta sonu yaklaşırken hava sıcaklıkları birçok şehirde 30 derecenin üzerine çıktı. Yarından itibaren yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul çevresi ise hafta sonunu güneşli geçirecek. İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahminlerine göre son detaylar…

HAFTA SONU YURDUN YARISINDA YAĞIŞ VAR

Türkiye’nin güney ve güney doğu kesimleri hafta sonunu sağanak yağış altında geçirecek ancak yağışlara rağmen sıcaklıklar düşmeyecek.

METEOROLOJİ’DEN EN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Bolu, Aydın, Muğla ve Manisa’nın doğusu, Antalya’nın iç ve batısı, Karabük, Uşak ve Afyon'un güney kesimleri ile Kütahya ve Burdur’un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27