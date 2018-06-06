Hafta sonuna dikkat! Kavurucu sıcaklar yolda… Meteoroloji’nin son hava durumu tahminleri

Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava yerel olarak etkili olmaya devam ederken hafta sonu kavurucu sıcaklar geliyor. Meteoroloji'nin sık sık uyardığı yağışlı hava yarından itibaren geride kalıyor ve kavurucu sıcaklar geliyor. İşte Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre hava durumu verileri...

Sel, su baskını, yoğun yağışlar son birkaç haftadır yurdu ciddi şekilde etkilerken Meteoroloji’den gelen haberlere göre yarından sonra yağışlı hava bir süre mola verecek ve hava sıcaklıkları önemli derecede artacak. Cuma günü artışını hızlandıracak olan hava sıcaklıkları, cumartesi günü İstanbul ve Ankara’da 32 dereceyi, İzmir’de ise 35 dereceyi aşacak…

HAFTA SONU ÖNCE SICAK SONRA YAĞIŞ…

Hafta sonuyla birlikte yurdun büyük çoğunluğuna güneş hakim olacak. Cumartesi güneşli havalar sürerken pazar günü yeni bir yağışlı hava dalgası yurdu etkilemeye başlayacak.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

BUGÜN BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Sinop ve İnebolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.