Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağışlar geliyor… İşte Meteoroloji uyarıları!

Sıcak ve bunaltıcı hava yurt genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yağışlı hava hafta sonu yurdu etkileyecek. Türkiye'nin kuzey bölgelerinin tamamını etkileyecek yağışlar yeni haftanın ilk gününe kadar sürecek. İşte hava durumuna dair son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini yayınladı ve hafta sonu planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar için yağış uyarısı geldi. Bugün Karadeniz’in doğusunu etkileyecek yağışlar cumartesi ve pazar günlerinde yurdun tüm kuzey kesimlerini etkileyecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor…

HAFTA SONU SAĞANAKLARLA GEÇECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum’un kuzey, Samsun’un doğu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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ORDU VE GİRESUN’A SEL UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısına göre yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.