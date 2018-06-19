Hafta sonuna kadar sağanaklara dikkat! Meteoroloji’den hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son haba durumu tahminlerini yayınladı. Yerel olarak etkili olan sağanak yağışlar hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Cumartesi gününden itibaren etkisini azaltacak olan yağışlara dair detaylar ve son hava durumu tahminleri...

Yer yer etkili olan sağanak yağışlar aniden bastırıp vatandaşa zorlu anlar yaşatıyor. Meteoroloji’nin hava durumuy tahminlerine göre yağışlar bir süre daha devam edecek. Tüm hafta bölge bölge kendini gösterecek olan sağanak yağışlar cumartesi gününden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak.

YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Yağışlı hava cumartesiye kadar yer yer etkili olurken pazar gününden sonra yurdu terk etmeye başlayacak.

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