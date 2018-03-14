Hafta sonuna kadar yağacak! İşte son dakika hava durumu haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika tahminlerine göre yurdu etkisi altına alan yağışlar hafta sonuna kadar sürecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta sonu yurdun geneli güneşli olsa da pazar günü tekrar yağışlar başlayacak. İşte yurttan hava durumu haberleri...

Yağmurlu hafta beklendiği kadar etkili olmasa da yağışlar devam ediyor. MGM’nin hava durumuna dair son dakika tahminlerine göre yağışlar hafta sonuna kadar sürecek. Yağmurlu hava dalgası cumartesi yurdu terk edecek fakat pazar günü yeni bir yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak. İşte yurttan 5 günlük haritalı hava durumu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Aksaray, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.