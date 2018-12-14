Anlam dolu cuma mesajlarını sizler için derledik… Hayırlı cumalar işte cuma mesajları!

Bir cuma günü daha geldi... Müminler bu özel günden sevdiklerine, eşine dostuna en anlamlı Cuma mesajını seçip çeşitli sosyal medya araçları sayesinden iletmek istiyor. Cuma mesajları aratılmaya başlandı. Müminlerin bayramı cuma gününün gelmesi ile Müslümanlar sevdiklerine cuma mesajları göndermek istiyor. Müslüman yurttaşlarımız sevdiklerine ulaştırmak için en çok kullanılan resimli cuma mesajlarını Google üzerinden araştırıyor. Tüm akraba eş dost ve sevdiklerinize gönül rahatlığıyla gönderebileceğiniz sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajları bu haberde bulabilirsiniz.

Her hafta Cuma günleri yapılacak ilk işlerden bir tanesi Cuma mesajı göndermek oluyor. Cuma gününde gerçekleştirilen eylemler çok önemlidir. Allah bu kutsal günde yapılan duaları kabul eder, gökten bereket ve mağfiret yağar. Müslüman alemi için kutsal sayılan bu günde sevdiklerinizi mutlu etmek için Facebook, Twitter ve WhatsApp üzerinden tüm sosyal medyada paylaşabileceğiniz resimli cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 14 Aralık 2018’e özel cuma mesajları..

Siz de dualarınızda sevdiklerinizi unutmayın. İşte haftanın en anlamlı Cuma mesajları…

14 ARALIK CUMA MESAJLARI

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı Cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu Cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. Dualarınızı bekIer, hayırIı Cumalar dilerim.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah’ım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmemizi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allahım benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle. Selam ve Dua ile hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.