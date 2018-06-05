Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Hain Evlat Ökkeş’ gerçek oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir vatandaş kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı. Şakayı gerçek sanan yaşlı kadın ise oğlunun kefene bürünmüş halini görünce feryat edip gözyaşı döktü.

android-time 14:05 5 Haziran 2018
Haberler Gündem
‘Hain Evlat Ökkeş’ gerçek oldu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir vatandaş kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı. Şakayı gerçek sanan yaşlı kadın ise oğlunun kefene bürünmüş halini görünce feryat edip gözyaşı döktü.

Kdz. Ereğli ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan Ali Acar, annesine ölü şakası yapmak istedi. Arkadaşlarının da yardımıyla kefene sarılan Acar, evinin önüne yattı. Oğlunun kefenli halini gören yaşlı annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Kefen giyip çenesini bağlayarak annesine ölü taklidi yapan Acar'ın o halini gören annesi ise feryat edip gözyaşı döktü. Yapılan şakadan habersiz olan yaşlı kadın, oğlunun öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde ise, “Yavrum Kur'anımız olsun. Evimizde Kur'an okunsun” diye gözyaşı döktü.

Çevredekiler ise o anları izlerken kahkahalara boğuldu. Bir kadın ise yaşlı kadının haline dayanamayarak, “Bu kadar yeter” diye cevap verdi.

2811437005d55cc6168c887dc1a2b2d1_400x400

‘Hain Evlat Ökkeş’ Türkiye’de Leman Dergisi’nde Can Barslan’ın çizdiği bir karikatür tiplemesi olarak tanınıyor. ‘Hain Evlat Ökkeş’ ailesine yaptığı hainlikler ile ünlendi.

İHA

Son güncelleme: android-time 14:2405.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar