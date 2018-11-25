Hakan Şükür’ün evindeki toplantıda Baransu da varmış

“Futbolda FETÖ” iddianamesi 1 Aralık 2016’da İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlandı.

İddianamede, 3 eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker sanık oldu. Arif Erdem firari, İsmail Demiriz tutuklu, Uğur Tütüneker ise tutuksuz yargılandı. Şubat 2017'de ise İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tek tutuklu sanığı İsmail Demiriz'in tahliyesine, Tütüneker ve Demiriz'in mal varlıkları hakkında verilen tedbirin ve yurtdışına çıkış kararının kaldırılmasına hükmetti. İddianamede, eski futbolcular Evren Nuri Turhan, Mustafa Kocabey ile FETÖ'nün eski imamlarından Süleyman Sait Alpsoy'un tanık olarak beyanları yer aldı. Bunların dışında ise eski futbolcu olduğu anlaşılan “Mavi” kod adlı gizli tanığın ifadesine yer verildi.

‘SPOR BAKANI OLACAKTI'

Gizli tanık Mavi, ifadesinde tanık olduğu futboldaki FETÖ yapılanması ile ilgili özetle şu bilgileri verdi: “Ümit Bozkurt (eski Gençlerbirliği futbolcusu) ile Hakan Şükür'ün (firari) Florya'daki evine gittik. Orada Hakan Şükür'ün yanında şahsen tanımadığım ama basından ve TV'lerden tanıdığım Mehmet Baransu (tutuklu) ile birlikte 3 kişi daha vardı. Konuşmalarda Hakan'ın Spor Bakanı olacağını, mensubu olduğu AK Parti aleyhindeki konuşmalarına şahit oldum.”

“LUCESCU'YA BALTA”

Gizli tanık Mavi ifadesine şöyle devam etti: “İstanbul'da oynarken cemaatin Galatasaray'ın içinde futbolcularınının olduğunu öğrendim. Arif Erdem, Okan Buruk, Emre Belözoğlu devamlı beni toplantılara çağırıyorlardı. Galatasaray takımının teknik direktörü Lucescu'yken Arif takımda yedek kaldığı durumlarda Okan ve Emre farklı bir şekilde küskün top oynarlardı. Arif Erdem, Okan Buruk, Emre Belözoğlu sürekli olarak Rumen hocayı baltalayarak takımdan göndermek istiyorlardı.”