Hakaret davasında örnek Atatürk kararı: Toplumsal bir değerdir, korunması gerekir

Eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın “Selanikli dönmeler” sözlerini Atatürk için söylediği iddiasının ardından gazeteci Rıza Zelyut “Rize dönmesi Şevki Atatürk’e laf söyleyemez” başlıklı bir yazı yayımlamıştı. Şevki Yılmaz bu yazının ardından kendisine hakaret edildiğini öne sürerek Zelyut hakkında hakaret davası açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi davayı karara bağlayarak ders niteliğinde bir gerekçe yazdı: “Sanığın yazı bütünlüğündeki amacında şikayetçiye saldırmak niyetinde olmayıp, toplumsal değere sahip çıkmak ve korumak arzusu biçiminde tepkisini dile getirmiştir.”

Eski milletvekili Şevki Yılmaz 30 Mart 2015 yılında Manisa'da katıldığı bir konferansta “Selanikli dönmeler” dedi. Yılmaz'ın bu sözleri Atatürk'e yönelik olarak söylediği iddia edilerek hakkında Manisa'da dava açıldı. Ancak dava sonucunda “Selanikli dönmeler” sözünün hakaret olmadığı belirtilerek Şevki Yılmaz'ın beraatına karar verildi.

Bu olaydan sonra Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut 14 Ağustos 2015 tarihli köşesinde “Rize dönmesi Şevki Atatürk'e laf söyleyemez” başlıklı bir yazı yayımladı. Bu yazının ardından ise Şevki Yılmaz, Zelyut hakkında kendisine hakaret edildiği iddiasıyla dava açtı.

AVUKAT İBRAHİM ERDOĞAN: ZELYUT, ATATÜRK DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKTI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde görülen davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme Atatürk'ün korunması gereken toplumsal bir değer olduğuna vurgu yaparak Zelyut'un beraatına karar verdi. Zelyut daha önce yaptığı savunmada Şevki Yılmaz'ın Atatürk düşmanlığı yaptığını söyleyerek kendisinin bunu eleştirdiğini ve hakaret etmediğini söylemişti.

Rıza Zelyut'un avukatı İbrahim Erdoğan da karar duruşmasında yaptığı savunmada, müvekkilinin yazısının eleştiri niteliğinde olduğunu belirtti. Avukat Erdoğan, Şevki Yılmaz'ın Atatürk hakkında söylediği sözlerin basına yansımasından sonra Rıza Zelyut'un duyarlılık gösterdiğini ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıkarak bunu topluma yansıtmak amacıyla bu yazıyı kaleme aldığını ifade etti.

“YAZININ BÜTÜNÜNE BAKILDIĞINDA HAKARET SUÇU İŞLENMEMİŞTİR”

Mahkeme gerekçeli kararında Zelyut'un yazısının bütününe bakıldığında hakaret suçunun işlenmediğini belirterek şu kararı verdi: “Kullandığı söylemler özensiz olmakla beraber sanığın yazı bütünlüğündeki amacında şikayetçiye saldırmak niyetinde olmayıp, toplumsal değere sahip çıkmak ve korumak arzusu biçiminde tepkisini dile getirmiştir. Davranış ağır da olsa eleştiri niteliğinde benimsenmiştir. Dönme söylemi tek başına başka bir niteleme ve tanımlama ile desteklenmeden kullanıldığında davranışın hakaret suçuna uymadığı benimsenmiştir.”