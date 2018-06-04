Hakim Çomak: Gerçekleştirilmesi önünde hukuki bir engel yoktur

Halk TV’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uğur Dündar ile Halk Arenası programının 15 Haziran’da Atatürk Meydanı’nda yapılması başvurusu ilçe seçim kurulu tarafından reddedilmişti. Seçim kurulu yeni başvuruyu değerlendirmek üzere bugün bir araya geldi. Kurul toplantısında seçim kurulu başkanı Hakim Fatma Çomak'ın "Bu demokratik bir haktır. Gerçekleştirilmesi önünde hukuki bir engel yoktur" dediği öğrenildi. Yazılı kararın da bir sonraki toplantıda çıkacağı belirtildi.

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programının Dikili'de yapılması için Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) davette bulunmuştu. Ancak, ilçe seçim kurulu, 15 Haziran'da Atatürk Meydanı'nda yapılması planlanan programa izin vermemişti.

DİKİLİ HALKI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Seçim kurulu, ADD'nin kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olduğunu ve siyasi propaganda içeren etkinlikler yapamayacağını öne sürmüştü. Kurul ayrıca program konuklarının belli olmamasını da gerekçeleri arasında göstermişti. Karar oy çokluğu ile alınmıştı. Oylamada, kurulun CHP'li üyesi Mustafa üzüm programın yapılabilmesi yönünde oy kullanırken, AKP ve MHP üyeleri ret, HDP üyesi ise çekimser oy kullanmıştı. Kurulun hâkim üyeleri de izin verilmemesi için oy kullanmıştı. Dikili halkı engelleme kararına tepki göstermişti.

HAKİM: GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNÜNDE HUKUKİ BİR ENGEL YOKTUR

Dikili İlçe Seçim Kurulu gündemdeki konuları değerlendirmek üzere bugün bir araya geldi. Kurul toplantısında başkan Hakim Fatma Çomak’ın “Bu demokratik bir haktır. Gerçekleştirilmesi önünde hukuki bir engel yoktur” dediği öğrenildi. Yazılı kararın da bir sonraki toplantıda çıkacağı belirtildi.

15 HAZİRAN’DAKİ KONUKLAR BELLİ OLDU

Öte yandan Halk Arenası'nın 15 Haziran'daki konukları belli oldu. Programda Uğur Dündar'ın konukları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Milletvekili Adayı Ali Türkşen ve Gazeteci Gökmen Ulu olacak. Yasaklama olmazsa program 15 Haziran'da Dikili Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

22 HAZİRAN AKŞAMI KONUK MUHARREM İNCE

Halk Arenası programı, kültür merkezlerinin yanı sıra, birçok kentte meydanlarda yapılıyor. Nitekim, 22 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin konuk olacağı Halk Arenası İstanbul Bakırköy Meydanı'nda yapılacak. Programa 100 binin üzerinde izleyicinin katılması bekleniyor.