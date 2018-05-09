Hakim değişti sonuç değişmedi… TÜRGEV’e ret

Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yolsuzluk almış başını gidiyor. İhale mi alacaksan önce TÜRGEV'e para yatır, sonra ihaleyi kazan. TÜRGEV'in adı ‘Götürgen’ oldu, malı götüreceksin” şeklindeki sözleri nedeniyle açtığı tazminat davasını reddedildi.

TÜRGEV, Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin lira tazminat istemiyle dava açmıştı. Dava devam ederken TÜRGEV'den reddi-hakim talebi geldi. Mahkeme talebi reddetti ancak hakim bir süre sonra HSK tarafından başka bir yere atandı. Yeni gelen hakim de TÜRGEV aleyhinde ret kararı verdi.

‘HEPSİNİ İSPAT EDERİZ’

Davanın dün görülen celsesinde karar çıktı. Duruşmada savunma yapan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin sözlerinin mahkeme kararıyla yapılmış dinlemelerden elde edilen bilgilere dayandığını ve tamamını ispat edebileceklerini belirtti.

Çelik, TÜRGEV'in daha önce de Kılıçdaroğlu hakkında açtığı benzer davalar olduğunu, bu davaların da reddedildiğini ve kararın Yargıtay'ca onandığını kaydederek, davanın reddini istedi. TÜRGEV avukatları ise, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin küçük düşürücü ve tahkir edici olduğunu belirterek, davanın kabulünü talep etti. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı ve davayı reddetti.