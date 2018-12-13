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Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 askerimiz yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, iki gündür etkili olan gök gürültülü yağmur sırasında 3 ayrı üs bölgesine yıldırım düştü. Yaralanan 6 asker, hastanede tedaviye alındı.

android-time 14:53
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Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 askerimiz yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, iki gündür etkili olan gök gürültülü yağmur sırasında 3 ayrı üs bölgesine yıldırım düştü. Yaralanan 6 asker, hastanede tedaviye alındı.

Çukurca’da dünden beri etkili olan gök gürültülü yağmurla birlikte, farklı 3 üs bölgesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterlerle bölgeden alınıp, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile birlikte hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği askerlerin sağlık durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 16:2213.12.2018
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