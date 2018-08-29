Hakkari şehidi İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er İsa Erçetin'in cenazesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Erçetin için Ataköy 5. Kısım Camisi’nde tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tuttu. Bayrampaşa Müftüsü Yılmaz Küçük’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askerlerin omuzunda top arabasına alındı.

Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, askerler, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde devrilen askeri araçtaki 2 asker şehit olmuş, 9 asker yaralanmıştı.

AA