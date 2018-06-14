Hakkari’de hain saldırı: Bir askerimiz şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zengiltepe üs bölgesine PKK' lı teröristler tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğu, dört askerin yaralandığı bildirildi.

Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Irak topraklarından atılan güdümlü füzeyle yapılan saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler ile Kobra helikopterler sevk edildi. Yaralı askerler, bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

HAKKARİ VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“14.06.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Zengil Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”



ŞANLIURFA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Çukurca ilçesinde, Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat şehit oldu. Halat’ın acı haberi, memleketi Şanlıurfa’daki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Halat’ın acı haberinin verildiği annesi Fatma Halat ile 7 kardeşi gözyaşına boğulurken, sinir krizi geçirdi. Babası Medet Halat’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtilen şehit Abdülselam Halat’ın ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar da şehit haberinin ardından evlerinin pencerelerine Türk bayrakları astı. Bekar olan şehit Halat’ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenle Şanlıurfa’da toprağa verileceği belirtildi.