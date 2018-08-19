Hakkari’de PKK’ya darbe!

Yüksekova ilçesine bağlı 3 bin 200 ve 3 bin 500 rakımlı İkiyaka dağlarında operasyonlarını sürdüren 3'üncü Piyade Tümen ile Dağ ve Komanto Tugay Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya ait mağara tespit etti. Mağrada yapılan aramalarda, 6 büyük tüp, 1 hilti, 8 el bombası, 250 bixi mühimmatı, 1 havan mühimmatı,1 zagros alev gizleyen,1 monitör, 4 legilatör, 4 gazlı ocak, çok sayıda jelikan, 4,5 KW jeneratör, 5 çuval bulgur, 7 çuval kırmızı mercimek,10 çuval makarna,3 büyük akü,10 çift eski tip hedik, 18 litre 10 tane sıvı yağ, elektrikli ocak,temizlik malzemesi, 1 uydu alıcısı,mutfak malzemesi, anahtar takımı, 200 metre kablo, sağlık-yaşam malzemesi, günlük defterler,kitaplar, 1 uyku tulumu, batanniye ve 5 pil bloğu ele geçiridi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgedeki operasyonlare devam ettiği belirtildi. DHA