Reklamsız Sözcü
Giriş Yap
Satın Al
Hayat
ANASAYFA
YAZARLAR
GÜNDEM
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
SEYAHAT
ALIŞVERİŞ
ASTROLOJİ
BİLİM - TEKNOLOJİ
SAĞLIK
EMLAK
EĞİTİM
GALERİ
KÜLTÜR SANAT
OTOMOTİV
Vefat İlanları
DAHA FAZLA
menu-icon
YAZARLAR
GÜNDEM
HAYAT
DÜNYA
EKONOMİ
DİĞER
arrow-down-b
Seyahat
Alışveriş
Astroloji
Bilim - Teknoloji
Sağlık
Emlak
Eğitim
Galeri
Kültür-Sanat
Otomotiv
Günün İçinden
Sözcü Kitabevi
Vefat İlanları
help
Plus Abone Girişi
Giriş Yap
Satın Al
Kullanıcı Koşulları
Gizlilik Politikası
social-facebook
social-twitter
social-apple
social-android
Reklam Ver
Künye
İletişim Bilgileri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşullalrı
Veri Politikası
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Hakkari’den acı haber! İki askerimiz şehit oldu
Hakkari' nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı..
android-time
13:02
20 Haziran 2018
Haberler
Gündem
social-facebook
social-twitter
social-googleplus
more
paper-airplane
Mail Gönder
printer
Sayfayı Yazdır
ios-glasses
Yazı Boyutu
-
+
Hakkari' nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı..
asker
Haber
Hakkâri
PKK
şehit
YORUMLARI GÖRÜNTÜLE
SIRADAKİ HABER
social-facebook
Paylaş
social-twitter
Tweet
social-whatsapp
Whatsapp
more
Mail Gönder
Yazı Boyutu
-
+
Yorumlar