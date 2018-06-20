Hakkari’den acı haber! İki askerimiz şehit oldu

Hakkari' nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı..