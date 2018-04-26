Halaçoğlu’dan dikkat çeken Gül yorumu

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Abdullah Gül'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Derin devletin önlerini kesmek istediğini ileri süren Halaçoğlu, "Hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz. Çatı ittifakı yok diyoruz ama akıl almaz yerlerden baskı geliyor. Meral hanımdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Muhalefetin çatı adayı olarak düşündüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Halaçoğlu, “Herkes şunu iyi bilsin ki, biz bir takım oyunlara gelmek için bu yola çıkmadık. Bu tuzaklara düşmeyiz. Hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz. Çatı ittifakı yok diyoruz ama akıl almaz yerlerden baskı geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Meral hanımdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Halaçoğlu, mesajının devamında da; “Çok akıllılar hala okuduklarını anlamıyor ve bizi suçluyor. Bu akıl sahiplerinin Akpnin arkasından gitmeleri normal” dedi.