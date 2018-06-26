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Halaçoğlu’ndan Akşener’e eleştiri

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu: Parti yönetimi çıkmış 'Başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?

android-time 15:29 26 Haziran 2018
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Halaçoğlu’ndan Akşener’e eleştiri
İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu: Parti yönetimi çıkmış 'Başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?

İYİ Parti’nin Kayseri’den aday göstermek istemesinin ardından ailevi durumu nedeniyle İzmir’den aday olmak isteyen ancak bu önerisi de kabul görmeyince liste dışı kalan Yusuf Halaçoğlu, lideri Meral Akşener’in yaptığı 24 Haziran değerlendirmesini eleştirdi.

Sosyal medya hepabından açıklama yapan Halaçoğlu; “Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış ‘Başarılı olduk’ diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?” dedi.

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