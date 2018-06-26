Halaçoğlu’ndan Akşener’e eleştiri

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu: Parti yönetimi çıkmış 'Başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?

İYİ Parti’nin Kayseri’den aday göstermek istemesinin ardından ailevi durumu nedeniyle İzmir’den aday olmak isteyen ancak bu önerisi de kabul görmeyince liste dışı kalan Yusuf Halaçoğlu, lideri Meral Akşener’in yaptığı 24 Haziran değerlendirmesini eleştirdi.

Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik.Sonuçta başaramadık.Şimdi İYİ PARTİ yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor.Yani biz mv. liği için mi yola çıkmıştık?Nasıl başarılı oldunuz?Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız.Bu başarı mı? — Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) 26 Haziran 2018

Sosyal medya hepabından açıklama yapan Halaçoğlu; “Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış ‘Başarılı olduk’ diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?” dedi.