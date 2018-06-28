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Haliç’ten erkek ceseti çıktı!

Haliçte suda hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı. Kıyıya çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

android-time 18:50 28 Haziran 2018
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Haliç’ten erkek ceseti çıktı!
Haliçte suda hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı. Kıyıya çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haliçte balıkçılar 16.30 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu gördü.

Durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi suda hareketsiz şekilde duran kişiyi sudan çıkartıp bota  aldı. Deniz polisinin botu Hasköy İskelesi’ne yanaştı.  Kıyıya çıkartılan kişinin  erkek olduğu ve 20-25 yaşlarında olduğu ve  üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Olay yeri inceleme polisinin iskelede ceset üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.  DHA

Son güncelleme: android-time 19:5228.06.2018
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