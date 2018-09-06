Halil İbrahim Ünver kimdir?

Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotu Halil Ünver, İstanbul Bostancı açıklarında meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Ünver’in Otokar’ın Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirtildi. Düşen helikopterin Halil İbrahim Ünver’e ait Ünver Havacılık adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Halil Ünver kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...

İstanbul Bostancı sahili açıklarında yıldırımın isabet etmesi sonucu bir helikopter düştü. Helikopterin pilotu Türkiye’nin lisanslı ilk helikopter pilotu Halil Ünver hayatını kaybetti. 1950 İstanbul doğumlu olan Halil Ünver, yükseköğrenimini Almanya’da Ulmer Teknik Yüksek Okulunda tamamlamıştı. Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Halil İbrahim Ünver, OTOKAR’ın yönetim kurulu başkanvekiliydi. Ünver, OTOKAR bünyesindeki kritik savunma sanayi projelerini yürütmekteydi.

HALİL İBRAHİM ÜNVER KİMDİR?

Halil Ünver’in Türkiye’nin lisanslı ilk helikopter pilotu olduğu da biliniyor. 2006 yılında verdiği bir röportajda hayatını anlatan Ünver, 1996 yılında Türkiye’de kurs görüp lisans alan ilk helikopter pilotu olduğunu söylemişti. Ünver Havayolları adında bir havayolu şirketi kurduğunu ve hava taksiciliği yaptığını belirten Ünver, röportajda şunları söylemişti:

“Şu anda bir helikopterimiz var, 2007 senesinde alacağımız uzun menzilli ve çift motorlu helikopterle uzun menzilli İstanbul-Antalya, İstanbul-Bodrum gibi uçuşlar yapacağız. Havacılığı yeni gelişen bir pazar. Türkiye’nin altyapısı ve coğrafi konumu helikopterlere imkan sağlıyor. Çünkü helikopterle havaalanı dışında da müsait alanlara inip kalkabilme imkanı olduğundan her yere inebiliyorsunuz. Bir de Türkiye’de havaalanlarının özellikle turizm sezonunda trafiği çok yoğun oluyor.”

İstanbul’da helikopter trafiğinin hızlandığını belirten Halil Ünver, helikopterlerin kısmen şu anda sağlık hizmetlerinde ambulans olarak kullanılmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde 5 yeni helikopterin gelişiyle helikopter piyasasının büyüyeceğini ve ileriki tarihlerde çok kullanılan bir ulaşım aracı olacağına yer vermişti.