Halk adayını kendisi belirlesin

CHP Milletvekili Umut Oran, partisinin tüzük kurultayı öncesinde, CHP örgütüyle yaptığı temaslarda ortaya çıkan beklentileri ve Avrupa ülkesinde mevcut olan uygulamaları sentezleyerek bir tüzük kitapçığı hazırladı. Oran, ‘Değişime tüzükten başlamak’ isimli kitapçıkta iki turlu cumhurbaşkanı adayı belirleme önerisini anlattı.

“Cumhurbaşkanı seçimini bu kez kazanmak zorundayız. Bunun için de ezber bozmamız, rakibi şaşırtmamız gerekmektedir. Bunu da ancak parti içi demokrasiyi çalıştırarak, dayatılan tek adam siyasetini reddederek başarabiliriz” diyen Oran kitapçıkta şu önerilere yer verdi: “2019'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminde gereken yüzde 50+1'lik oy oranı ancak CHP'nin cumhurbaşkanı adayının iki turlu önseçimle belirlenmesi halinde sağlanabilir. Halk, Cumhurbaşkanı seçeceği kişinin kim olacağına kendisi karar verirse ancak o zaman yüzde 50+1 barajını geçeriz. Halk adayını kendisi belirlerse onu zaten Cumhurbaşkanı da seçer. Cumhurbaşkanı adayımızı önce partililerimiz, sonra da tüm seçmenlerle birlikte iki turlu seçimle kendimiz belirleyelim. Türkiye'yi karanlıktan kurtarmanın yegane yolu CHP'nin tüm Türkiye'ye umut olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

İŞTE O KİTAPÇIK