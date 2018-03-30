Halk Arenası Çorlu’da!

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la ‘Halk Arenası' yine günlerce konuşulacak. Çorlu’da sevenleriyle buluşan ‘Halk Arenası’na bu hafta, iktidarın şeker fabrikalarını satma kararıyla büyük mağduriyet yaşayan pancar üreticilerinin haklarını savunmak amacıyla fabrikaların bulunduğu bölgeleri dolaşıp mitingler düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ülke ekonomisindeki büyük sorunların çözümüne yönelik bilimsel projeleriyle dikkatleri üzerinde toplayan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve çarpıcı yorumlarıyla Avukat Murat Ergün konuk…