Halk Arenası için karar günü

Halk TV’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uğur Dündar ile Halk Arenası programının Dikili’de yapılması başvurusu ilçe seçim kurulu tarafından reddedilmişti. Seçim kurulu yeni başvuruyu değerlendirmek üzere bugün saat 14.30’da bir araya gelecek.

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programının Dikili'de yapılması için Atatürkçü Düşünce Derneği davette bulunmuştu. Ancak, ilçe seçim kurulu, 15 Haziran'da Atatürk Meydanı'nda yapılması planlanan programa izin vermemişti. Seçim kurulu, ADD'nin kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olduğunu ve siyasi propaganda içeren etkinlikler yapamayacağını öne sürmüştü. Kurul ayrıca program konuklarının belli olmamasını da gerekçeleri arasında göstermişti. Karar oy çokluğu ile alınmıştı. Oylamada, kurulun CHP'li üyesi Mustafa üzüm programın yapılabilmesi yönünde oy kullanırken, AKP ve MHP üyeleri ret, HDP üyesi ise çekimser oy kullanmıştı. Kurulun hâkim üyeleri de izin verilmemesi için oy kullanmıştı. Dikili halkı engelleme kararına tepki göstermişti.

KONUKLAR BELLİ OLDU

Halk Arenası'nın 15 Haziran'daki konukları belli oldu. Programda Uğur Dündar'ın konukları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Milletvekili Adayı Ali Türkşen ve Gazeteci Gökmen Ulu olacak. Konukların belirlenmesinin ardından Dikili İlçe Seçim Kurulu'na bu kez CHP İlçe Başkanlığı başvuruda bulundu. İlçe seçim kurulu başvuruyu değerlendirmek üzere bugün saat 14.30'da toplanacak. Yasaklama olmazsa program 15 Haziran'da Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

BİRÇOK PROGRAM MEYDANLARDA YAPILIYOR

Halk Arenası programı, kültür merkezlerinin yanı sıra, birçok kentte meydanlarda yapılıyor. Nitekim, 22 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin konuk olacağı Halk Arenası İstanbul Bakırköy Meydanı'nda yapılacak. Programa 100 bin izleyicinin katılması bekleniyor.