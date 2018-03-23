Halk Arenası İzmir Menemen’de! Heyecan dorukta

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ yine günlerce konuşulacak. İzmir Menemen’deki sevenleri ile buluşan Halk Arenası'na halktan yine her zaman olduğu gibi büyük bir ilgi var. Salon İzmirliler tarafından hıncahınç doldurulmuş durumda...

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la ‘Halk Arenası' yine günlerce konuşulacak. Programa bu akşam; coğrafyamızı hedef alan emperyalist kuşatmaya karşı Meclis'te Kuvayı Milliye ruhunu temsil eden katıksız Atatürkçü CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Anadolu'yu dolaşarak topluma hukukun üstünlüğünün önemini ve vazgeçilmezliğini anlatan deneyimli hukukçu Uğur Poyraz ve CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Ali Çelebi konuk olacak. ‘Halk Arenası' bu akşam İzmir Menemen'de Çolpan İlhan Kültür Merkezi’nde Halk TV ekranlarından canlı yayınla ekrana geliyor.