Halk Arenası Malatya’da! Yine çoşku büyük…

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la 'Halk Arenası' bu akşam da Malatya'dan sevenleriyle buluşuyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen reyting rekortmeni programın konukları önemli açıklamalarıyla gündemi değerlendiriyor

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ yine günlerce konuşulacak. Malatya’dan sevenleriyle buluşan ‘Halk Arenası’na, Milli Mücadele, Cumhuriyet ve Büyük Önder Atatürk'ü en iyi anlatan tarihçilerden Sinan Meydan, özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı verdiği mücadele nedeniyle büyük takdir toplayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuk oluyor. Programın yapıldığı salon tıklım tıklım dolmuş durumda. İŞTE HALK ARENASI’NDAN EN GÜZEL KARELER… Fotoğraflar: Atilla Köprülüoğlu – Halk Arenası Yayın Danışmanı

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