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Halk Arenası izlenme rekoru kırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuk olduğu, Halk Arenası programı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Program video paylaşım platformu YouTube'de anlık 70 bin kişi tarafından seyredildi.

android-time 22:49 22 Haziran 2018
Haberler Gündem
Halk Arenası izlenme rekoru kırdı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuk olduğu, Halk Arenası programı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Program video paylaşım platformu YouTube'de anlık 70 bin kişi tarafından seyredildi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin katıldığı ‘Halk Arenası’ programı video paylaşım platformu YouTube’de anlık 70 bin kişi tarafından seyredilirken İnce’nin resmi Facebook hesabından anlık 23 bin kişi tarafından izlendi.

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Halk TV, YouTube’de anlık 70 bin kişi tarafından seyredilirken CNN Türk’te anlık 583, Haber Türk anlık 1.160, NTV anlık 412 kullanıcı tarafından takip edildi.

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HALK ARENASI YİNE GÜNDEMİ BELİRLİYOR

İstanbul Bakırköy'deki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nden sevenleriyle buluşan ‘Halk Arenası’ bu hafta da yine gündemi belirliyor. Programda Dündar, minik Yaren’in İnce’ye yazdığı mektubu okudu.

FOTO: SOZCÜ-ÖZEL

FOTO: SOZCÜ-ÖZEL

FOTO: SOZCÜ-ÖZEL

FOTO: SOZCÜ-ÖZEL

FOTO: SOZCÜ-ÖZEL

FOTO: SOZCÜ-ÖZEL

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FOTO: SÖZCÜ-ÖZEL

FOTO: SÖZCÜ-ÖZEL

FOTO: SÖZCÜ-ÖZEL

FOTO: SÖZCÜ-ÖZEL

FOTO: SÖZCÜ-ÖZEL

FOTO: SÖZCÜ-ÖZEL

FOTO: SÖZCÜ-ÖZEL

FOTO: SÖZCÜ-ÖZEL

Son güncelleme: android-time 23:1122.06.2018
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