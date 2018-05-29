Halk Arenası’nın, 15 Haziran’daki programına izin verilmedi

Türkiye'nin en güvenilir kişisi soruşturmacı gazete­ci Uğur Dündar'ın reyting rekorları kıran ve 15 Haziran Cuma akşamı Atatürk Meydanı'nda yapacağı program, Dikili İlçe Seçim Kurulu tarafından izin verilmedi.

Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’nın, 15 Haziran Cuma akşamı Atatürk Meydanı’nda yapacağı program, Dikili İlçe Seçim Kurulu tarafından izin verilmedi. İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı bu karar karşısından sosyal medya hesabından açıklama yapan usta gazeteci Uğur Dündar, “Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk devleti!!!” diyerek tepkisini böyle dile getirdi. Uğur Dündar twitter hesabında yaptığı açıklamada “Dikili İlçe Seçim Kurulu, 15 Haziran Cuma akşamı Atatürk Meydanı’nda yapacağımız Halk Arenası’nı yasakladı!.. Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk devleti!!!” dedi. İşte o tweet; HALK ARENASI’NA YAPILAN YASAKLAMAYA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları Halk Arenası’na yapılan yasaklamaya tepki gösterdi.