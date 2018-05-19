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Halk TV’deki Uğur Dündar’la Halk Arenası programı izlenme rekoru kırdı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Halk TV’de Uğur Dündar’la Halk Arenası programına konuk oldu. Saat 21:00’de başlayan ve 3 saat süren programda Uğur Dündar Meral Akşener’e izleyicilerden gelen soruları da yöneltti. Üç bölümden oluşan program izlenme rekoru kırdı.

Sozcu.com.tr
android-time 19:19 19 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Halk TV’deki Uğur Dündar’la Halk Arenası programı izlenme rekoru kırdı
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Halk TV’de Uğur Dündar’la Halk Arenası programına konuk oldu. Saat 21:00’de başlayan ve 3 saat süren programda Uğur Dündar Meral Akşener’e izleyicilerden gelen soruları da yöneltti. Üç bölümden oluşan program izlenme rekoru kırdı.

20:00-23:00 saatleri arasını kapsayan prime time diliminde Halk TV'nin izlenme oranı 2.07 olurken, üç büyük haber kanalının toplamı 1.7'de kaldı.

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Programın yayınlandığı Halk TV, hem tüm gün ölçümlerinde hem de 20:00-23:00 saatleri arasında en çok izlenen haber kanalı oldu.

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Son güncelleme: android-time 19:4019.05.2018
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