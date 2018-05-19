Halk TV’deki Uğur Dündar’la Halk Arenası programı izlenme rekoru kırdı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Halk TV’de Uğur Dündar’la Halk Arenası programına konuk oldu. Saat 21:00’de başlayan ve 3 saat süren programda Uğur Dündar Meral Akşener’e izleyicilerden gelen soruları da yöneltti. Üç bölümden oluşan program izlenme rekoru kırdı.

20:00-23:00 saatleri arasını kapsayan prime time diliminde Halk TV'nin izlenme oranı 2.07 olurken, üç büyük haber kanalının toplamı 1.7'de kaldı. İLGİLİ HABER Meral Akşener: Muharrem İnce ikinci tura kalırsa şartsız şurtsuz destekleyeceğiz Programın yayınlandığı Halk TV, hem tüm gün ölçümlerinde hem de 20:00-23:00 saatleri arasında en çok izlenen haber kanalı oldu.