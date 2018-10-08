Halk Tv’ye ‘Kriz Var’ diyen vatandaş A Haber’e ‘Kriz yok’ dedi!

Türkiye ekonomik krizi konuşuyor. Haber kanalları sokaktaki vatandaşa son durumu öğrenmek için mikrofon uzatıyor. Halk Tv'ye 'Kriz var' dedikten kısa bir süre sonra yanına gelen A Haber'e 'Kriz yok' diyen vatandaş ise sosyal medyada olay oldu.

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kriz sokakta da kendisini belli ediyor. Haber kanallarında sık sık yaşanılan ekonomik krizle ilgili sokaktaki vatandaşa mikrafon uzatılarak son durum soruluyor. Halk TV ve A Haber’in mikrofon uzattığı bir balıkçının ‘ekonomik kriz var mı?’ sorusuna verdiği iki farklı cevap sosyal medyada olay oldu.

Önce Halk Tv’nin mikrofon uzattığı vatandaş, ‘Ne diyorsunuz buradaki satışlarla ilgili?’ sorusuna “Vallahi şu anda hiç iş yoktur. Durum iyiye gitmiyor” diyerek ekonomik durumdan şikayetçi oldu.

Daha sonra aynı balıkçının yanına hükümete yakın A Haber geldi. A Haber’in mikrofon uzattığı aynı balıkçı “Türkiye’miz çok güzel. Allah fırsatçılara izin vermesin. Kim diyor ki ekonomik kriz var” dedi.

Vatandaşın A Haber’e ‘Kriz yok’, Halk Tv’ye ‘Kriz var’ demesi sosyal medyada olay oldu… İşte o anlar: