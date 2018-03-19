Halkevleri’nden Mevlüt Uysal için suç duyurusu

Halkevleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler” açıklamasını protesto etti. İBB binasına “AKP İl Başkanlığı değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazılı pankart asıldı. Halkevleri, Uysal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.

Halkevleri, İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde bir araya gelerek Mevlüt Uysal'ın tepki çeken metro açıklamasına karşı eylem yaptı. “Herkese eşit kamu hizmeti”, “AKP elini İstanbul'dan çek” sloganları atan grup “AKP İl Başkanlığı değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazılı pankart açtı. Grup adına açıklama yapan İstanbul Halkevi Başkanı Cihan Uyanık, TCK'nin ayrımcılık ve nefret suçunu düzenleyen 122. Maddesi kapsamında suç işlediği gerekçesi ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. İBB'nin İstanbul halkı için değil AKP için çalıştığını belirten Uyanık, “Belediye kamu yararına çalışır parti yararına değil. Suç işliyorsunuz. Açık ki seçilmemiş atanmış Belediye Başkanı Uysal'ın yükümlülüğü de sorumluluğu da kendisini atayan tek adama, partisine karşıdır halka değil. Uysal'a sesleniyoruz: İstanbul bu zihniyete ‘hayır' dedi, seni seçmedi. O koltukta oturamazsın. İstanbul'u eşitsizlikle, ayrımcılıkla, kayırmacılıkla yönetemezsiniz” dedi.

“UYSAL GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI”

Uysal'ın kamu kaynaklarını AKP'ye oy satın almak üzere kullanıldığını itiraf ettiğini kaydeden Uyanık “Vergiyi tüm İstanbullulardan toplayıp hizmeti belirli insan gruplarına vermek yolsuzluktur ve suçtur. Uysal bu sözleri ile AKP'ye oy vermeyen/vermeyecek İstanbulluları ‘kamu hizmeti' vermemekle tehdit etmektedir. Bir kamu görevlisi olan Uysal ‘görevi kötüye kullanma' suçu işlemiştir. Yaşananlar AKP'nin 2019 hedefinin göstergesidir” diye konuştu.

Açıklamanın ardından “AKP İl Başkanlığı değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi” pankartı İBB binası önündeki demir parmaklıklara asıldı.

Daha sonra güvenlik görevlileri pankartı toplayarak kaldırdılar.