Hamile hırsız tutuklandı

Adana'da girdiği daireden ziynet eşyası çalan 3 aylık hamile Arzu K.tutuklandı. Arzu K. hırsızlık yaptıktan sonra apartmandan çıkışta, evini soyduğu kadının ağabeyinden de durumunun iyi olmadığını belirtip 10 lira aldığı ortaya çıktı.

Adana merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilşat Arapolu evine gelip yatak odasında şifonyerinin çekmecesinde bulunan altınlarını kontrol ettiğinde; 1 pırlanta yüzük, Eda Ela yazan 22 ayar yüzük, 1 adet 22 ayar yüzük ile 5 yeşil altın yüzük, 1 künye ile üzerinde Ela, Eda, Dilşat yazan başka bir künye, ayrıca üzerinde ‘Canım annem' yazan 22 ayar 1 kolye ve üzerinde Eda, Ela, Dilşat, İsmail yazan 1 yeşil altından kolye ile yeşil altından 1 çift ince uzun küpe, 1 çift halka şeklinde küpe, 1 çift yuvarlak etrafı beyaz taşlı olmak üzere 3 çift yeşil altın olan küpelerinin yerinde olmadığını anlayınca polisi arayıp şikayetçi oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yapılan inceleme sonucunda polis hırsızlık olayını iki kadının yaptığını tespit etti. Polis kadınlardan Arzu K.’yi yakaladı. Arzu K.’nin daha önceden yaptığı hırsızlıktan dolayı 4 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı ve kadının 3 aylık hamile olduğu belirlendi. Zanlının ise suçlamaları kabul etmeyerek görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını, ikinci şahsı da tanımadığını, olay günü Adana’ya gelmediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arzu K. tutuklandı. Diğer kadının kimliğinin tespit edilmesine ve yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İHA