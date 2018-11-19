Hamile kadına kapkaç kabusu

İstanbul Zeytinburnu’nda Çin uyruklu bir hamile kadın motosikletli kapkaççılar tarafından dehşeti yaşadı. Çantasını bırakmak istemeyen kadın bir süre yerlerde sürüklendi. Kapkaç şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Dehşet verici olay 2 Kasım günü İstanbul Zeytinburnu’nda yaşandı. Evine giden Çin uyruklu hamile kadını takip eden motosikletli iki şüpheli, kadının çantasını kapkaç yaptı.

Bir süre kapkaççılara direnen kadın yere yığılınca cep telefonunu bırakmak zorunda kaldı. Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, bir süre yardım isteyerek koşan kadın ise çaresizce polis merkezine gitti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyerek takip başlattı.

Sürdürülen takiplerin ardından M.K. ve İ.Ö. isimli iki şüpheli 5 Kasım’da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.