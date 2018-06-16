Hamur makinesinden ecstasy çıktı

İstanbul’da polisin bir işyerine yaptığı operasyonda, hamur makinesi içersine zulalanmış 3 kilo 266 gram ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay Suriyeli bir mültecinin yaptığı ihbarla ortaya çıktı. İhbarcı kendisi gibi Suriyeli olan M.E.Ş.'nin ülkesine uyuşturucu göndereceğini söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, M.E.Ş.'nin bir hamur makinesini kargoya vermek için hazırlık yaptığını belirledi. Çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Makineye uyuşturucu zulalanmış olabileceğini değerlendiren ekipler, dedektör köpekle inceleme yaptı. Uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine makine parçaları söküldü. Polisin şüphesinin doğru olduğu ortaya çıktı. Aramalarda 3 kilo 266 gram ecstasy hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Polisi'nin yaptığı çalışmada uyuşturucunun bulunmasının ardından olayla ilgisi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.E.Ş. gözaltına alındı. Yakalan Şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.