Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Önceki dönemlerde 550 olan milletvekili sayısı bu genel seçimlerde 600'e çıkıyor. Peki hangi ilden ne kadar milletvekili çıkacak? İşte cevabı...

16 Nisan’da yapılan referandumun ardında milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkmıştı. En çok merak edilen konulardan biri de illerin çıkaracağı milletvekili sayıları oldu. Hangi şehir kaç milletvekili çıkaracak? İşte illerin kaç vekil çıkaracağına dair YSK tarafından yayınlanan liste… HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK? ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

ISPARTA 4

MERSİN 13

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KIRKLARELİ 3

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

KAHRAMANMARAŞ 8

MARDİN 6

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

SİİRT 3

SİNOP 2

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

ŞANLIURFA 14

UŞAK 3

VAN 8

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5

AKSARAY 4

BAYBURT 1

KARAMAN 3

KIRIKKALE 3

BATMAN 5

ŞIRNAK 4

BARTIN 2

ARDAHAN 2

IĞDUR 2

YALOVA 3

KARABÜK 3

KİLİS 2