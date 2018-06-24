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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Önceki dönemlerde 550 olan milletvekili sayısı bu genel seçimlerde 600'e çıkıyor. Peki hangi ilden ne kadar milletvekili çıkacak? İşte cevabı...

android-time 19:15 24 Haziran 2018
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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Önceki dönemlerde 550 olan milletvekili sayısı bu genel seçimlerde 600'e çıkıyor. Peki hangi ilden ne kadar milletvekili çıkacak? İşte cevabı...

16 Nisan’da yapılan referandumun ardında milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkmıştı. En çok merak edilen konulardan biri de illerin çıkaracağı milletvekili sayıları oldu. Hangi şehir kaç milletvekili çıkaracak? İşte illerin kaç vekil çıkaracağına dair YSK tarafından yayınlanan liste…

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
BURDUR 3
BURSA 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
ISPARTA 4
MERSİN 13
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KIRKLARELİ 3
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
KAHRAMANMARAŞ 8
MARDİN 6
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
SİİRT 3
SİNOP 2
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
ŞANLIURFA 14
UŞAK 3
VAN 8
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5
AKSARAY 4
BAYBURT 1
KARAMAN 3
KIRIKKALE 3
BATMAN 5
ŞIRNAK 4
BARTIN 2
ARDAHAN 2
IĞDUR 2
YALOVA 3
KARABÜK 3
KİLİS 2

Son güncelleme: android-time 19:1624.06.2018
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