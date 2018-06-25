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Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? 2018 seçim sonuçlarına göre son durum

2018 Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde açılan sandıklara göre milletvekillerinin partilere göre dağılımı da belli oldu gibi. Peki cumhur ve millet ittifakının oy oranları nedir? Hangi parti kaç oy aldı? Hangi ittifak kaç milletvekili çıkardı? İşte partilere göre milletvekili dağılımı...

android-time 07:27 25 Haziran 2018
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Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? 2018 seçim sonuçlarına göre son durum
2018 Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde açılan sandıklara göre milletvekillerinin partilere göre dağılımı da belli oldu gibi. Peki cumhur ve millet ittifakının oy oranları nedir? Hangi parti kaç oy aldı? Hangi ittifak kaç milletvekili çıkardı? İşte partilere göre milletvekili dağılımı...

Genel seçimler geride kaldı. Şimdi yurttaşlarımız hangi parti kaç milletvekili çıkardı? sorusunun yanıtını arıyor. Partilere göre milletvekili dağılımı ve ittifakların aldığı oy oranları haberimizde. İşte HDP barajı aşı mı? Cumhur ittifakı kaç oy aldı? Millet ittifakının oy oranı nedir? sorularının yanıtı…

CUMHUR İTTİFAKI 343 MİLLETVEKİLİ

Cumhur İttifakı oyların yüzde 53.62’sini aldı ve AK Parti yüzde 42.50 oyla 293 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi MHP ise yüzde 11,13 oyla 50 milletvekili çıkarıyor.

MİLLET İTTİFAKI 190 MİLLETVEKİLİ

Açılan sandıklara göre Millet İttifakı oyların yüzde 34.03’ünü aldı ve CHP yüzde 22.68 ile 146 milletvekili, İYİ Parti yüzde 10.01 oy oranıyla 44 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi Saadet Partisi yüzde 1.35 oy aldı.

HDP BARAJI AŞTI!

HDP açılan sandıklara göre yüzde 11.63 oy alarak, 67 milletvekili çıkarıyor.

MİLLETVEKİ DAĞILIMI 

CUMHUR İTTİFAKI: 343

AK PARTİ: 293
MHP: 50

MİLLET İTTİFAKI: 190

CHP: 146
İYİ: 44
SP: 0

HDP: 67

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