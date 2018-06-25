Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? 2018 seçim sonuçlarına göre son durum

2018 Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde açılan sandıklara göre milletvekillerinin partilere göre dağılımı da belli oldu gibi. Peki cumhur ve millet ittifakının oy oranları nedir? Hangi parti kaç oy aldı? Hangi ittifak kaç milletvekili çıkardı? İşte partilere göre milletvekili dağılımı...