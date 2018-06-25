Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? 2018 seçim sonuçlarına göre son durum

Genel seçimler geride kaldı. Şimdi yurttaşlarımız hangi parti kaç milletvekili çıkardı? sorusunun yanıtını arıyor. Partilere göre milletvekili dağılımı ve ittifakların aldığı oy oranları haberimizde. İşte HDP barajı aşı mı? Cumhur ittifakı kaç oy aldı? Millet ittifakının oy oranı nedir? sorularının yanıtı…
CUMHUR İTTİFAKI 343 MİLLETVEKİLİ
Cumhur İttifakı oyların yüzde 53.62’sini aldı ve AK Parti yüzde 42.50 oyla 293 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi MHP ise yüzde 11,13 oyla 50 milletvekili çıkarıyor.
MİLLET İTTİFAKI 190 MİLLETVEKİLİ
Açılan sandıklara göre Millet İttifakı oyların yüzde 34.03’ünü aldı ve CHP yüzde 22.68 ile 146 milletvekili, İYİ Parti yüzde 10.01 oy oranıyla 44 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi Saadet Partisi yüzde 1.35 oy aldı.
HDP BARAJI AŞTI!
HDP açılan sandıklara göre yüzde 11.63 oy alarak, 67 milletvekili çıkarıyor.
MİLLETVEKİ DAĞILIMI
CUMHUR İTTİFAKI: 343
AK PARTİ: 293
MHP: 50
MİLLET İTTİFAKI: 190
CHP: 146
İYİ: 44
SP: 0
HDP: 67