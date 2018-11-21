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Hareket halindeyken alev aldı, itfaiye alarma geçti

Denizli’de bir otomobil trafikte seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsünün yolun kenarına park etmesi ile ön kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

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Hareket halindeyken alev aldı, itfaiye alarma geçti
Denizli’de bir otomobil trafikte seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsünün yolun kenarına park etmesi ile ön kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Adalet Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hüseyin Türk isimli şahsa ait 20 Y 0898 plakalı otomobil trafikte ilerlerken ön kısmından duman çıktığını gören sürücüsü aracını yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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ALEV ALAN ARACA HIZLA MÜDAHALE ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alev alan araca hızla müdahale ederek alevlerin otomobilin tamamını sarmasını önledi.

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Yaklaşık 15 dakika sonra yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İHA

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