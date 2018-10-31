Harran Rektörü’ne Diyanet-Sen’den de tepki

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan: Rektörün, itaat açıklaması yüce dinimiz İslam'a ve Müslümanlara zarar vermiştir. Müslümanları acziyet içinde güce itaat eden konumuna koymuştur.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bir tv programında sarf ettiği “Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn’dır” açıklamasına tepkiler sürüyor.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’nın; “Sözlerin Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur” sözlerinin ardından bir tepki de Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan’dan geldi.

“Farz Ayın, her müslümanın kesinlikle kendisinin yapması istenilen Allah’ın emirleridir” diyen Ayhan “Elbette ki, devlet yöneticisine değil devletin getirdiği kurallara hukuksal olarak riayet etmek önemlidir. Kaldı ki, devleti yönetenler İslami kurallara riayet etmediği takdirde onların eleştirilmesi ya da uyarılması noktasında her Müslüman’ın görevi vardı” dedi.

“KILIÇLA DÜZELTİLİR”

Sahabe hayatından örnek veren Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, “Örneğin, Hz. Ömer halife olduğu zaman, sahabe ile birlikteyken, ‘Ben bir yanlışa düşersem, sizler ne yaparsınız’ diye sorduğunda, sahabeden biri olan Muhammed Mesleme, ‘Evet yanlış yapmada ısrar edersen kılıcımızla seni dogrulturuz’ ifadesini kullanmıştır. Hz. Ömer bu sözler karşısında memnun kalmış tepki göstermemiştir. Rektörün, itaat açıklaması ortada herhangi bir olay yokken yapılması yüce dinimiz İslam’a ve müslümanlara zarar vermiştir. Müslümanları acziyet içinde güce itaat eden konumuna koymuştur. Devlet, adalet ve liyakat ilkeleri ile yönetilir. Liyakatsız kişilerin belli makamlara getirilmesi hem milletimizin geleceğine hem de devletimizin işleyişine büyük zarar vermektedir. Milletimiz, devletimizin ya da Cumhurbaşkanımız yanında durması gerektiği noktada her zaman yanında durmuştur” diye konuştu.