Hasan Celal Güzel kimdir? Eski Bakan Hasan Celal Güzel’in hayat hikayesi…

Eski Bakanlardan olan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunan Hasan Celal Güzel, Gaziantep doğumluydu. İşte Hasan Celal Güzel'in hayatına dair merak edilenler...

Devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunan Hasan Celal Güzel vefat etti. Bir süredir böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören eski Bakan Hasan Selal Güzel’in hayatı ve Hasan Celal Güzel kimdir sorusunun cevabı…

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR? HAYAT HİKAYESİ…

Hasan Celal Güzel 1945 yılında Gaziantep’te doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. “Türkiye’nin İktisadi Büyüme Modelleri” üzerine yazmış olduğu tez çalışmasıyla bu bölümden mezun oldu. Üniversite tahsilini tamamladıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli kademelerde çalıştı. Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerini yapmış 38 yaşında Başbakanlık müsteşarı olarak Türkiye’nin en genç Başbakanlık müsteşarı unvanını aldı. 24 Ocak 1980 ekonomik tedbirlerinin alınması aşamasında ciddi görevler üstlendi.

ANAP’LA MECLİSE GİRDİ

1986 yılında girdiği ara seçimlerde Anavatan Partisi’nden Gaziantep milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Turgut Özal Hükümeti’nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı seçimlerinde yeniden seçilerek bu kez Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde bulundu. Bu görevlerinin dışında, 1986-89 yılları arasında Dışişleri Bakan vekilliği görevini yerine getirdi. 23 Kasım 1992'de Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) kurdu ve Genel Başkan seçildi.

YENİ TÜRKİYE STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİNİ KURDU

1994 Yılı sonunda ‘Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi'ni kurdu ve “YENİ TÜRKİYE” isimli 2 aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Yeni Türkiye kısa zamanda bir okul haline geldi. 2015 yılı sonuna kadar 7000'in üzerinde akademik makale ve 68.000 sayfalık dev bir külliyat ortaya çıkarıldı. Hasan Celâl Güzel halen ‘Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı' olarak çalışmakta ve akademik faaliyetlerde bulunmaktadır.

Güzel'in ekonomi doktorası yanında, Türk tarihi, kültürü ve eğitimi konularında üç ayrı dalda fahri doktora unvanı bulunmaktadır. Hasan Celâl Güzel’e, Türkler konusundaki uluslararası çalışmasıyla Türk Tarih Kurumu takdirnamesi verilmiştir. Ayrıca Türk Dünyası çalışmasıyla TÜRKSAV’ın hizmet ödülüne lâyık görülmüştür. Kurduğu YTSAM (Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi), bugün bütün dünyada ve Türkiye'de üçbinin üzerinde akademisyen ile iş birliği hâlindedir ve Türkiye'nin en büyük ve en üretken stratejik araştırma merkezidir.