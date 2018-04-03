Hasan Cemal’e 1 buçuk yıl hapis cezası

Hasan Cemal’in 2013 yılında bir internet sitesinde yayınlanan “Çekilme Günlüğü” adlı yazı dizisine ilişkin açılan davada karar çıktı. Gazeteci Hasan Cemal'e, “Silahlı terör örgütünün propagandası” yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Hasan Cemal'in “Silahlı terör örgütünün propagandası” yaptığını hükmetti.

Kararda, “Suçun işleniş şekli, sanığın kastının yoğunluğu, paylaşım içerikleri” dikkate alındığı ifade edilerek, Hasan Cemal'e 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, daha önce aynı konuyla ilgili 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de 1 yıl 3 ay ceza verildiğinden, bu cezanın mahsubuna ve infazın 3 ay 22 gün üzerinden yapılmasına ve ertelenmesine hükmetti. Kararda, “sanığın duruşmadaki tavır ve davranışları nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaate varıldığı” da ifade edildi.