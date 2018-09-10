Hasankeyf’te İmam Abdullah Zaviyesi taşınmaya başlandı

Ilısu Baraj Gölü sularından etkilenecek olan Hasankeyf’te bulunan tarihi İmam Abdullah Zaviyesi bu sabah 06.00’da mevcut yerinden alınarak Yeni Hasankeyf’te bulunan arkeopark alanına götürülmek üzere taşınmaya başlandı.

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te 12 Mayıs 2017 yılında Zeynel Bey Türbesi ile 6 Ağustos 2018'de Artuklu Hamamı'nın bütünsel olarak taşınmasının ardından İmam Abdullah Türbesi'nin taşınma işlemi başladı. 3 parçadan oluşan İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe kısmı 37 hidrolik kriko ve 256 tekerlekli SPMT aracına yüklenerek Yeni Hasankeyf'te bulunan Arkeopark Alanı'ndaki konumuna götürülmeye başlandı.

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İmam Abdullah Zaviyesi'nin taşınması hakkında bilgi veren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, “Bugün hep beraber tarihi bir güne daha şahitlik ediyoruz. Gördüğünüz üzere İmam Abdullah Zaviyesini de bulunduğu yerden taşıyacağız. Daha önce Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamını da aynı şekilde taşımıştık. İmam Abdullah Zaviyesi ilk olarak Artuklular döneminde yapılmış bir yapı. Eyyübiler zamanında da özellikle İmam Abdullah'ın kabri esas alınarak yeniden şekillendirilmiş, ardından da 1478 yılında en son restorasyonunu Akkoyunlular zamanında görmüş. Hem Osmanlılar zamanında hem de cumhuriyetimiz döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da çeşitli restorasyonları zaviyede gerçekleşmiş. Zaviyemiz bir türbe. Onun hemen doğusunda 13 metre yüksekliğinde bir kule ve doğu ve güneyinde bağlantılı olacak şekilde eyvan ve müştemilat şeklinde oluşuyor. Bugün türbe kısmının taşıma işlemini gerçekleştireceğiz. 800 ton ağırlığında bir yapı. Bugüne kadar yapmış olduğumuz taşımalardan daha da kritik bizim açımızdan. Çünkü yapının çeşitli yerlerinde asimetriler var. Dolayısı ile daha hassas bir taşıma yapmamız gerekiyor. 2400 metre uzaklıkta yeni konumuna, 62 metre daha üst kotta yeni konumuna taşıyacağız türbeyi. Tabi bunu yaparken yine modüler taşıyıcı sistemleri kullanacağız. 256 tane tekerleğimiz var ve 800 ton ağırlığı yeni konumuna taşıyacağız. İnşallah ülkemiz için hayırlı uğurlu olur. Çalışmalar tabi bugünün sonucu değil. Çok uzun bir çalışma sürecinin neticesinde bu noktaya gelmiş durumdayız. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışanları teknik personelleri ve aynı zamanda bilim kurulumuzun çok değerli üyeleri tarafından buradaki çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülmekte.

Dünyanın en büyük dolgu barajı

Hepinizin bildiği üzere 24 milyon metreküp gövde dolgu hacmi ve 10 milyon metreküp rezervuar hacmi ile Ilusu Barajı dünyanın kendi sınıfında ön yüzü beton kaya dolgusu baraj sınıfında dünyanın en büyük barajı. Millet olarak çok büyük eserleri hayata geçirme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bunları başarılı bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Yıllık 400 milyar dolar getirisi olan bir barajdan söz ediyoruz burada. Artuklu Hamamı'nın taşınması sırasında bölgeyi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli'nin de bahsettiği gibi cari açığımızın önemli kısmı petrol ve enerji ürünlerinin ithalatından kaynaklanıyor. Dolayısı ile yerli, yenilenebilir milli kaynaklarımızı harekete geçirmemiz gerekiyor.

Hasankeyf'te 5 eser daha taşınacak



Burada yapacağımız işlemler devam edecek. Kızlar Camisi var, Süleyman Han Cami var, Koç Cami var, Er Rızık Cami var, orta kapı var ve burada da yine önemli mimari parçaların taşınması, bazılarının yerinde korunması ile ilgili işlemlerimiz devam edecek. Dicle Vadisi'ndeki yapmış olduğumuz dolgular ve aynı zamanda mağaraların korunması, gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor” dedi.

İHA