Hastaların basın açıklamasını bile takip ettiler

Kimisi dizinden, kimisi omuzundan fizik tedavi gören hastaların, görevden alınan bir fizyoterapiste destek için yaptığı basın açıklamasını emniyet, sanki gizli örgüt eylemiymiş gibi TOMA ve onlarca polisle takip etti. Açıklamayı iki polis baştan sona kameraya da aldı.

Ceyhun ÖZGÖNÜL – ADANA/SÖZCÜ

Adana'da Şehir Hastanesinde görev yapan ve hastalar tarafından çok sevilen fizyoterapist Burçin Tosun'un, özel sektör tarafından işletilen Fizyoterapi Merkezindeki görevi gerekçe gösterilmeden sonlandırıldı. Bunun üzerine tedavileri yarım kalan ya da daha önce Tosun'dan şifa bulan hastaları, genç fizyoterapistin işe dönmesi konusunda destek amacıyla basın açıklaması yapmaya karar verdi. Hastalar açıklama için, bir gün öncesinden haber ajanslarını aradı ve belirtikleri saatte hastane önünde toplandı.



TV YERİNE POLİS KAMERALARINI BULDULAR

Kimisi koltuk değneği, kimi de sargılı eliyle hastane önüne gelen 8 hasta, karşılarında gazeteciler, televizyoncular yerine bir TOMA, polis kameraları ve Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünden çok sayıda polisi buldu. Polisler hastalara neden geldiklerini, amaçlarının ne olduğunu sordu ve tek tek basına açıklama yapan hastaları kameraya çekti.



Çevreleri bir anda polislerce sarılan hastalar duruma şaşırdıklarını belirterek, “Fizyoterapist Burçin Tosun çok özveri ile çalışan ve şifa dağıtan bir görevli. Hepimizi sağlığına kavuşturdu. Bütün hastalar kendilerini onun tedavi etmesini istiyorlar. Görevden alındığını duyunca çok şaşırdık ve tepki için hastane önünde basın açıklaması yapmak istedik. Amacımız yeniden işe dönmesini sağlamak. Aramızda tedavileri yarım kalanlar var” dediler.



POLİSLER AÇIKLAMA HABERİNİ A.A.'DAN ALMIŞ

Hastalar, bir gün önce aradıkları haber ajansların hiç birisinin muhabir göndermediğini belirtirken, polis yetkilileri ise basın açıklaması olacağını Anadolu Ajansı'nın gündeminden öğrendiklerini ve müdürlerinin talimatıyla güvenlik önlemi almak için hastane önüne geldiklerini söylediler.

Fizyoterapist Burçin Tosun ise hiçbir hizmet kusuru olmamasına rağmen Adana Şehir Hastanesindeki iş akdinin gerekçesiz olarak feshedildiğini, hastaların ısrarıyla basın açıklaması yapılan yere geldiğini bildirdi.