Hastanede doktorun suratına tekme

Samsun'da geçen cuma akşamı bir kavgaya karışan aralarında yaralıların da olduğu 8 kişilik grup, olay sonrasında özel bir hastaneye gitti. Grupta bulunan 3 kişi, kendilerine müdahale etmek isteyen doktor ile güvenlik görevlisine saldırdı. Doktorun daha sonra yapılan muayene ve tedavisinde burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları Samsun Adliyesi´nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakılan daha sonra yeniden gözaltına alına şüphelilerden biri tutuklandı

Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil yolu üzerindeki bir mekanda çıkan kavga sonrası yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran grupta bulunan 3 kişi kendilerine müdahale etmek isteyen doktor A.F.N. ile güvenlik görevlisi T.Y.’ye saldırdı. Doktor yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Ardından şüpheliler yere düşen doktora vurmaya devam etti. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olay sonrası doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Olayı ile ilgili olarak Samsun Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Kamuoyu ile sağlık camiasının tepkisini çeken ve infial yarattığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle: “Samsun´da bir gece kulübünde çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve yaralananlar olmuştur. Yaralıların Samsun´da özel bir hastaneye naklinden sonra, tartışma ve kavgayı hastanede de sürdürmek isteyen magandalar, önce hastanenin güvenlik görevlileri tarafından `Adı geçen yaralıların hastanede olmadıkları´ söylenerek uzaklaştırılmıştır, ancak daha sonra aynı kişiler hastaneyi tekrar basmışlardır. Magandaların uyguladıkları şiddet sonucu hem güvenlik görevlileri hem de doktor yaralanmıştır.

Doktorun daha sonra yapılan muayene ve tedavisinde burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiştir. Polisin müdahalesi üzerine magandalar gözaltına alınmış, ancak daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Şiddet olayının vuku bulması kadar, zanlıların serbest bırakılması kamuoyunda oluşan infiali artırmış ve bunun üzerine harekete geçen savcılık yeniden zanlıları gözaltına almıştır. Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir. Kendilerine geçmiş olsun diyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileği ile bu müessif hadiseyi kınıyoruz.”

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Sağlık Bakanlığı yazılı bir açıklamayla yaşanan olayı kınadı. Bakanlığın açıklamasındada, şu ifadelere yer verildi:

“Samsun’da bir gece kulübünde çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve yaralananlar olmuştur. Yaralıların Samsun’da özel bir hastaneye naklinden sonra tartışma ve kavgayı hastanede de sürdürmek isteyen magandalar, önce hastanenin güvenlik görevlileri tarafından ‘adı geçen yaralıların hastanede olmadıkları’ söylenerek uzaklaştırılmıştır.

Ancak daha sonra aynı kişiler hastaneyi tekrar basmışlardır. Magandaların uyguladıkları şiddet sonucu hem güvenlik görevlileri hem de doktor yaralanmıştır. Doktorun daha sonra yapılan muayene ve tedavisinde burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiştir.”

Genel sağlık durumları iyi

Polisin müdahalesi üzerine magandaların gözaltına alındığı ancak daha sonra savcılıkça serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şiddet olayının vuku bulması kadar, zanlıların serbest bırakılması da kamuoyunda oluşan infiali artırmış ve bunun üzerine harekete geçen savcılık yeniden zanlıları gözaltına almıştır. Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir. Kendilerine ‘geçmiş olsun’ diyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileği ile bu müessif hadiseyi kınıyoruz.”