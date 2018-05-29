Hastanedeki sıra kavgasında ünlü oyuncuya 11 ay hapis cezası!

Bakırköy'de devlet hastanesine 63 yaşındaki babasını tedavi için götüren ünlü oyuncu Serap Matyaş, laboratuvardaki kadın çalışan ile sıra yüzünden tartışınca mahkemelik oldu. Hastane çalışanına "Yapacaksın lan, seni buraya dayın mı oturttu, ben avukatım istediğimi yaparım, siz kimsiniz?'' diye bağırdığı iddia edilen Matyaş'a ve tartışma sırasında küfrettiği iddia edilen babasına 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Ünlü oyuncunun başrolünde olduğu ve hapis cezası ile son bulan ‘sıra kavgası’ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı. Hastaneye; 26 Aralık 2016 tarihinde babasını kan tahlili yaptırmak için götüren ünlü oyuncu Serap Matyaş ile kan alma biriminde veri giriş elemanı olarak çalışan 36 yaşındaki Eda D. arasında sıra yüzünden tartışma çıktı.

Sıranın kendilerinde olduğunu iddia eden ünlü oyuncu, görevli Eda D.’nin başka bir hastayla ilgilendiğini görüp sıranın kendilerinde olduğunu savundu.

“YAPACAKSIN LAN…”

İddianameye göre; Sözlü olarak başlayan tartışma alevlenince Serap Matyaş ” Yapacaksın lan, seni buraya dayın mı oturttu, ben avukatım istediğimi yaparım, siz kimsiniz?” diye bağırdı. Babasının da bu esnada hastane görevlisi Eda G.’ye küfür ettiği iddia edildi.

Hastane görevlisi genç kadın yaşanılan olayın ardından baba-kız hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine ünlü oyuncu ve babası hakkında ”Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1’er yıldan 2’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

”TEDAVİ OLMAK İÇİN GİTTİĞİMİZ HASTANE DE BENİ DAHA DA HASTA HALE GETİRDİLER…”

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kanser hastası baba, önceden kalp krizi geçirdiğini ve kalbine stent takıldığını dile getirerek , ” Kızım ile hastaneye kontrol için gitmiştik. Doktor prostat kanseri olabileceğimi ve tekrar kan ve idrar tahlili vermemi istedi. Bende alzheimer başlangıcı var ve prostat kanseri olduğum da sonuçlardan belli oldu. Anti depresyon ilacı kullanıyorum. Tüm bu rahatsızlıklarımdan dolayı ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Kızım da sıra almak için gitmişti. Kızımın sesini duydum ve yanına gittim. Bağırarak , ‘Ne yapıyorsunuz kıza. İşinizi yapın, utanmıyor musunuz? 40 yıldır devlet memuruyum böyle bir şey görmedim. Hastayım siz nasıl insanlarsınız’ dedim.

“DAYI GİT ELİMİZDEN KAZA ÇIKMASIN”

“Eda G.’nin yanındaki şef olduğunu belirten bir adam da bana, ‘Dayı yürü git elimizden bir kaza çıkmasın’ dedi ve güvenliği çağırdı. Güvenlik gelene kadar adam bana hakaret etmeye devam etti. ‘Köylüler köyünüze gidin' dedi. Ben bu gerginlik ve hakaretler sonucunda fenalaşmaya başladım. Bu arada güvenlik benim kalbime bastırarak tartakladı. Biz tedavi olmak için gittiğimiz hastane görevlerini yapamadıkları gibi beni daha da hasta hale getirdiler. Tansiyonum yükseldi, kızım durumumu anlattı. İlacı da eczaneden almamızı söylediler. Kızım ilacı aldı. Ben bir odada dinlenirken, kızım gidip işlemlerimizi yaptırdı ve hastaneden ayrıldık. Ben bize bunlar yaşatan şahıslardan şikayetçiyim. Biz oradaki görevliye hakaret etmedik. Bu konudaki suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

SERAP MATYAŞ İDDİALARI YALANLADI

Hasta babasını hastaneye götürdüğünü söyleyerek savunmasına başlayan oyuncu Serap Matyaş ise, “Sırada beklerken önümüze başkası geçince, oradaki görevli ile tartıştık ancak kendisine hakaret etmedim. O da bana karşı ‘Yürü git, yapmıyorum' gibi laflar söyledi. Ben de ‘Yapmak zorundasın!' dedim. Başka hakaretvari sözler söylemedim. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

‘DAYINIZA MI GÜVENİYORSUNUZ?’

Hastane görevlisi Eda G. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Biz üç kişi yan yana çalışıyoruz. Ben ortadaki bilgisayarda çalışırım. Diğer arkadaşım da B.S.'dir. S.M., B.S. beyin sırasındaymış. Kan alınan tüpler cihaza verilir ancak o anda cihazda bir problem çıkmış. B.S. de makinaya bakmaya gitti. Ben de sıradaki hastayı alıyordum. Serap hanım birden bağırmaya başladı, ‘Sırada ben vardım, geri zekalılar' dedi. Hem bağırıyor, hem de cama vuruyordu. Ben de neden bağırdığını sordum. Birden ortalık karıştı. O sırada B.S. gelerek olaya müdahale etti. Serap hanım o esnada saçımı tutmaya çalıştı. Ben de kendisini ittim. Hastasının acil olduğunu, sırada kendisinin olduğunu, neden kendisinin alınmadığı şeklinde bağırıyordu. ‘Dayınıza mı güveniyorsunuz?' dedi. Babası da küfür etti. Diğer veri girişi yapan memur arkadaşlar olayı gördüler” şeklinde konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.S. de olay günü Serap Matyaş ve babasının küfür ettiğini duyduğunu söyledi.

7 BİN LİRA PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ



Mahkeme kararını açıklayarak, hasta babayı “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Serap Matyaş’ı da aynı suçtan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden cezayı ertelemedi.

Mahkeme, ünlü oyuncuya verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun, işlenmesindeki özelliklere, sosyal ve ekonomik durumunu da dikkate alarak 7 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Avukatları bir üst mahkeme olan İstinaf'a başvurarak kararı temyiz etti.