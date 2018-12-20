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Hastanenin akan çatısına kovalı çözüm!

Bursa’da etkili olan yağmur nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kalp Damar Cerrahi Merkezi'nin yeni yapılan binasının tavanı akmaya başladı. Hastane yetkilileri tavandan akan yağmur suyuna, yere koydukları su kovasıyla önlem aldı.

Halil ATAŞ / Bursa
android-time 11:58
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Hastanenin akan çatısına kovalı çözüm!
Bursa’da etkili olan yağmur nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kalp Damar Cerrahi Merkezi'nin yeni yapılan binasının tavanı akmaya başladı. Hastane yetkilileri tavandan akan yağmur suyuna, yere koydukları su kovasıyla önlem aldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kalp Damar Cerrahi Merkezleri geçtiğimiz mayıs ayında, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsündeki yeni binasına taşındı.

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ŞİMDİDEN SU AKITMAYA BAŞLADI

300 yatak kapasitesi, 75 yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathanesi ile hizmet vermeye başlayan hastanenin Kalp Damar Polikliniklerinin girişindeki duvarları su sızdırmaya başladı. Yağışlı hava nedeniyle kolonlardan sızan yağmur suyuna karşı yetkililer çareyi girişe su kovası koymakta buldu.

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