Hastanın dövdüğü doktor: Devletimin adaletini bekliyorum

Antalya'nın Kemer ilçesinde, usulsüz rapor isteyen hastasının talebini reddettiği iddiasıyla bayılana kadar dövülen Uzm. Dr. Kenan Özgen (49), "Devlet adına, devletimin verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Usulsüz rapor vermedim. Bir imza atıp, devletimin verdiği yetkiyi suistimal etmedim. Şimdi de devletimin adaletini bekliyorum" dedi.

Çamyuva Aile Hekimliği’nde görevli aile hekimi Kenan Özgen, iddiaya göre, kendisinden usulsüz sağlık raporu isteyen H.D. adlı erkek hastasına olumsuz yanıt verdi. Aldığı yanıt karşısında öfkelenen hasta, Uzm. Dr. Kenan Özgen’e saldırdı. H.D., yumruk ve tekme darbeleriyle düşen Özgen’e yerde de vurmaya devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan Özgen’in sağ bacağında çok sayıda kırık oluştu. Özgen, kaldırıldığı Kemer Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilirken, şiddet uygulayan H.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.D., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

‘KÜFÜRLÜ, SİNKAFLI KONUŞMAYA BAŞLADI’

Kemer Devlet Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Uzm. Dr. Kenan Özgen, “O gün bir hasta, bana usulsüz rapor için başvurdu. Kayıtlarına baktığımda hasta, gıdayla ilgili bir yerde çalışacaktı yani bazı laboratuvar tetkikleri gerekiyordu. Kendisine, bunları yaptırabilirse onlarla birlikte bunu değerlendireceğimi söyledim. Sonrasında uygunsa kendisine raporu verebileceğimi söyledim ve ilgili birime yönlendirdim. Bunun üzerine kendisi hiddetle ve hışımla küfretmeye başladı. Zaten bu durumu çok sık bir şekilde yaşıyoruz. Bu şekilde konuşamayacağımızı, kendisine çok detaylı şekilde anlattım; ne olacağını, ne yapılacağını. Hakaret etmeye, küfretmeye başladığında odadan çıkarak, dışarıda oturmasını istedim ve ‘Biraz sakinleşince konuşalım’ dedim. Sonrasında ‘Sen beni buradan çıkartamazsın, sen kim oluyorsun?’ şeklinde küfürlü, sinkaflı konuşmaya başladı. O zaman ben odadan çıktım” diye konuştu.

‘KAFAMDA PATLAMA HİSSETTİM’

H.D.’nin de kendisine ‘Sana göstereceğim. BİMER’i, SABİM’i arayacağım; sana bunun hesabını soracağım’ diyerek, odadan çıktığını aktaran Özgen, “Ben odama döndüğümde çok kısa süre sonra kafamda bir patlama hissettim. Kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde bu şahıs, üzerimde tepiniyor, tekme atıyordu. Ondan sonra kalkmaya çalıştım. Kalkmaya çalıştığımda ayağımdan çatur çutur sesler geldi ve döndü bileğim yani kırıldığını anladım. Sonra jandarmayı aradık, ambulansı aradık. Bu olayı da bir kişi gördü. Bu kişinin orada yaptığının bir kısmını gördü. Zaten o kişi telefonunu verdi. O şekilde arayabildim. Sonrasında Kemer Devlet Hastanesi’ne geldik. Çok sağ olsunlar, ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptılar ve ameliyat oldum. 3 yerde kırık var ayağımda. Sağ ayak bileğimde. Şu anda şifa bulmaya çalışıyorum. İşimden gücümden ayrı şekilde hastalarıma hizmet veremiyorum” dedi.

‘DEVLETİMİN VERDİĞİ YETKİYİ SUİSTİMAL ETMEDİM’

Başında da dönme hissettiğini, kulağında çınlama olduğunu ve bu olayın psikolojisini olumsuz etkilediğini kaydeden Kenan Özgen, şunları söyledi:

“Devlet adına, devletimin verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Usulsüz rapor vermedim. Bir imza atıp, devletimin verdiği yetkiyi suistimal etmedim. Öyle bir şey yapmış olsaydım hiçbir şey başıma gelmeyecekti. Şimdi de devletimin adaletini bekliyorum. Devletime güveniyorum. Hukukun yerini bulacağına inanıyorum. Ben bu konuda uzman değilim; ama savcılarımız, hakimlerimizin kanunda buna en iyi şekilde karar vereceklerine inanıyorum. Tabi tatmin olmazsam bunun açık yolları var. İtiraz makamları var. Orada gerekli vatandaşlık haklarımı koruyacağım; ama ben bunu devlet adına yaptım. Bu olay, görev başında, görevimi icra ederken çok vahşice, hunharca yapılmış bir olay.”

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)